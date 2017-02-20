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Втрата в Олімпійській сім’ї України…
20 Лютого 2017 Поділитися
Втрата в Олімпійській сім’ї України…

На 63 році пішла з життя легенда української та світової легкої атлетики, Олімпійська чемпіонка Надія Олізаренко.

Все своє життя Надія Федорівна вірою і правдою служила Його Величності Спорту, примножуючи славні традиції вітчизняної «Королеви спорту».

Від імені Олімпійської родини України з глибокою скорботою висловлюю щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку з важкою втратою близької людини...

Вічна пам'ять, і нехай земля їй буде пухом...

 

Президент

Національного олімпійського

комітету України,

Олімпійський чемпіон

Сергій БУБКА

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