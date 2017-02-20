У Львові вшановано пам’ять Героя Небесної Сотні Анатолія Жаловаги

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Сьогодні, 20 лютого, під час урочистої лінійки Львівського училища фізичної культури вшановано пам’ять Героя Небесної Сотні, випускника училища спеціалізації «Гандбол» Анатолія Жаловаги.
Участь у церемонії покладання квітів та запаленні лампадок біля пам'ятної таблиці на фасаді головного корпусу ЛУФК, що була встановлена 13 березня 2015 року, взяли участь перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський, прокурор Львівської області Юрій Квятківський, заступник міського голови Андрій Москаленко, голова профільної депутатської комісії Львівської обласної ради Михайло Гичка, директор ЛУФК Степан Родак, начальник управління фізичної культури та спорту ЛОДА, перший заступник голови відділення НОК України у Львівській області Юрій Майборода, брат Героя Євромайдану Анатолія Жаловаги Андрій Жаловага, представники спортивного активу, журналісти, педагоги та учні училища.
Учасники заходи хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героя України Анатолія Жаловаги та усіх Героїв Небесної Сотні.