У Львові вшановано пам’ять Героя Небесної Сотні Анатолія Жаловаги

Сьогодні, 20 лютого, під час урочистої лінійки Львівського училища фізичної культури вшановано пам’ять Героя Небесної Сотні, випускника училища спеціалізації «Гандбол» Анатолія Жаловаги.

Участь у церемонії покладання квітів та запаленні лампадок біля пам'ятної таблиці на фасаді головного корпусу ЛУФК, що була встановлена 13 березня 2015 року, взяли участь перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський, прокурор Львівської області Юрій Квятківський, заступник міського голови Андрій Москаленко, голова профільної депутатської комісії Львівської обласної ради Михайло Гичка, директор ЛУФК Степан Родак, начальник управління фізичної культури та спорту ЛОДА, перший заступник голови відділення НОК України у Львівській області Юрій Майборода, брат Героя Євромайдану Анатолія Жаловаги Андрій Жаловага, представники спортивного активу, журналісти, педагоги та учні училища.

Учасники заходи хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героя України Анатолія Жаловаги та усіх Героїв Небесної Сотні.