Новиниlarr НОКlarr Українські шпажисти – срібні призери етапу Кубка світу в Ванкувері
Українські шпажисти – срібні призери етапу Кубка світу в Ванкувері
20 Лютого 2017 Поділитися
Українські шпажисти – срібні призери етапу Кубка світу в Ванкувері

В канадському Ванкувері відбувся етап світового Кубка з фехтування на шпагах.

В командній першості збірна команда України у складі Богдана Нікішина, Максима Хвороста, Анатолія Герея та Володимира Станкевича посіла 2 місце.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських спортсменів, тренерський склад збірної та Національну федерацію фехтування України на чолі з Вадимом Гутцайтом з чудовим здобутком, побажавши подальших успіхів та перемог на міжнародній арені.

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
Календар спортивних подій 2017
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Дьор-2017 153
Pyeongchang-2018 0354
Буенос-Айрес-2018 0588
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в