Українські шпажисти – срібні призери етапу Кубка світу в Ванкувері

В канадському Ванкувері відбувся етап світового Кубка з фехтування на шпагах.

В командній першості збірна команда України у складі Богдана Нікішина, Максима Хвороста, Анатолія Герея та Володимира Станкевича посіла 2 місце.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських спортсменів, тренерський склад збірної та Національну федерацію фехтування України на чолі з Вадимом Гутцайтом з чудовим здобутком, побажавши подальших успіхів та перемог на міжнародній арені.