У Дніпрі пройшла церемонія «Найкращі спортивні досягнення-2016»

У Дніпрі відбулась урочиста церемонія «Найкращі спортивні досягнення-2016».

Спортивний «Оскар» Дніпра провідні фахівці спортивної галузі отримували вже увосьме.

Цьогоріч конкурс мав 13 номінацій і зібрав 38 претендентів на звання найкращих. Їх визначила спеціальна комісія, до якої увійшли тренери, представники федерацій та спортивні журналісти.

Перемогу здобули 16 представників спортивної еліти Дніпра, чиї досягнення у 2016 році найбільше вразили спортивну спільноту міста:

- Найкращою спортивною школою року було визнано СДЮСШОР №5 по баскетболу;

- Найсильнішим представником спорту ветеранів став веслувальник Михайло Шевченко;

- Спортивною подією року визнали перший в історії Дніпра масштабний забіг Dnipro Ecо Marathon, спільно з яким місто також проводило центральний захід «Олімпійського Уроку-2016»;

- У номінації «Сила людського духу» заслужено переміг володар цілого розмаїття медалей різного ґатунку Паралімпіади у Ріо, плавець Денис Дубров;

- За результатами діяльності у минулому році кращою спортивною федерацією стала федерація легкої атлетики;

- Не було рівних у номінації «Краща спортсменка року» веслувальниці Анастасії Коженковій, яка на Олімпійських іграх у Ріо-2016 зайняла четверте місце;

- Відкритий чемпіонат Європи з водно-лижного спорту був кращим серед змагань року. У його ході було встановлено два нових рекорди світу;

- Великий спорт не можливий без перших кроків, які робить дитина у школі. У номінації «Кращий вчитель фізичної культури» перемогу отримав вчитель НВК №28 міста Дніпро Євген Федоренко;

- У номінації «Меценат року» вже традиційно обійшлося без виявлення переможців, перемогли усі, хто підтримує спорт, вкладаючи в нього свій час і кошти. Це: Валерій Кондратьєв, Олексій Мартинов, Михайло Кошляк та Александр Петровський;

- Спеціальним призом за «Вклад у розвиток спорту регіону» отримав очільник обласної організації «Спорт для всіх», голова обласної федерації сучасного п’ятиборства Сергій Тімарєв;

- У номінації «Краща команда року» за перемогу змагались волейбольний, регбійний та баскетбольний клуби «Дніпро». Перемога, зрештою дісталась гуліверам-кудесникам помаранчевого м’яча, які на протязі минулого року виграли першість Суперліги України та Кубок країни;

- Серед «Кращих спортсменів року» ярких претендентів на перемогу було двоє — фехтувальник Богдан Нікішин та дзюдоїст Артем Блошенко. Журі визнало перемогу «мушкетера», котрий у ці вихідні буде захищати честь нашої країни на черговому етапі Кубку світу у Канаді;

- Найкращим тренером року було визнано наставника дзюдоїстів Віталія Харламова.

Відділення НОК України у Дніпропетровській області вітає переможців та номінантів премії з їх досягненнями та бажає усіляких перемог на спортивних майданчиках вже цьогоріч!