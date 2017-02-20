Краматорськ прийняв Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат

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18-19 лютого в Краматорську пройшов ХVI Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат, присвячений річниці виводу військ з Афганістану.
На базі спортивного комплексу «Спринт» дитячо-юнацької спортивної школи №1 зібралися 144 спортсмени 2003 року народження та молодше. Борці представляли 11 міст двох регіонів: Бахмут, Краматорськ, Мирноград, Слов’янськ, Селидове, Торецьк, Українськ (Донецька область), Краснопавлівка, Куп’янськ, Лозова та Панютіно (Харківська область).
На відкритті юнаків і дівчат привітав начальник управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації Володимир Мицик.
«Ми раді бачити таку велику кількість учасників традиційного, 16-го за ліком, турніру з вільної боротьби, які зібралися в одному залі попри складний час. Маємо надію, що кожен із вас, незважаючи на показаний результати, продовжуватиме тренуватися та досягати нових перемог, рівняючись на видатних борців нашої країни», - зазначив Володимир Мицик.
За підсумками турніру найбільше переможців вагових категорій опинилося серед краматорчан – 6 чоловік: Єлизавета Виноград (
Три чемпіона – серед спортсменів Панютіно, по два – зі Слов’янська, Торецька, Куп’янська, по одному – з Лозової, Краснопавлівки.
На наступний день в рамках турніру відбулося офіційне відкриття спортивного клубу «Спартак», де боролись найменші спортсмени віком 6-8 років.