У Сумах відбулась нарада за участю віце-президента Національного олімпійського комітету України

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Під час проведення в Сумах чемпіонату України з легкої атлетики відбулась нарада віце-президента Національного олімпійського комітету України, першого заступника Міністра молоді та спорту України, президента Федерації легкої атлетики Ігоря Гоцула з членами виконкому відділення НОК України у Сумській області та керівниками обласних фізкультурно-спортивних товариств.
Відверте спілкування дозволило окреслити важливі питання подальшого розвитку олімпійського руху. Присутні на нараді акцентували також свою увагу на проблемних питаннях роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, подальшої стратегії та пріоритетів в розвитку олімпійських й неолімпійських видів спорту, окремі питання фінансування галузі.
Аналогічні зустрічі є дуже важливим елементом в роботі обласних відділень, адже дозволяють звірити окремі погляди та підходи до вирішення найважливіших завдань.