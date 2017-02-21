Олімпійська родина вітає з Днем народження Володимира Бринзака!

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Сьогодні свій ювілей святкує віце-президент Національного олімпійського комітету України, президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.
Олімпійська родина України вітає Володимира Михайловича зі святом!
Все своє життя Ви присвятили улюбленій справі – біатлону, вклавши душу, сили, здоров'я та вміння в розвиток виду спорту та олімпійського руху загалом. Саме завдяки Вашому багатому досвіду та безцінним знанням спортивна Україна пишається славними традиціями цього провідного зимового виду спорту.
Ви - приклад яскравої особистості, яка на кожному кроці свого життєвого шляху досягає високих результатів та демонструє справжній професіоналізм.
Бажаємо Вам міцного здоров'я, невичерпного оптимізму та олімпійського завзяття, яке неодмінно принесе підкорення нових життєвих вершин!
Миру, добра, злагоди та процвітання!