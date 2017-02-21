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Черкаські фехтувальники призери чемпіонату України
21 Лютого 2017 Поділитися
Черкаські фехтувальники призери чемпіонату України

17-18 лютого в Миколаєві відбувся останній в сезоні чемпіонат України серед юніорів, який визначив найсильніших спортсменів, які вже на наступному тижні будуть представляти нашу країну у болгарському місті Пловдів.

Це чотири дівчини та чотири юнака з усіх куточків України, які протягом сезону показували найкращі результати.

До цієї четвірки потрапили і черкащани - Гнідашева Валерія та Куксенко Роман.

17 лютого на чемпіонаті України в особистих змаганнях Куксенко Роман виборов бронзу, а 18 лютого команда юнаків у складі Куксенка Романа, Кумпанського Олександра, Лифаря Антона та Внукова Валентина також здобула бронзові нагороди, вигравши спочатку у Одеси, програвши за вихід до фіналу киянам, і у двобої за «бронзу» перемігши команду Хмельницької області.

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