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На Київщині пропагують здорове і спортивне тіло
21 Лютого 2017 Поділитися
На Київщині пропагують здорове і спортивне тіло

19 лютого у Білоцерківській ДЮСШ «Юність» за підтримки відділення Національного олімпійського комітету у Київській області були проведені спортивні змагання «Зважені у Формі-2».

Даний турнір став можливим завдяки активній участі фітнес-клубу «Форма». Головна мета змагань полягає в тому, щоб люди, які страждають через надлишкову вагу, могли отримати здорове та спортивне тіло.

Також на змаганнях виступили юні спортсменки ДЮСШ «Юність» Юлія Коліуш, Ліза та Ліна Кепич, дівчата продемонстрували свої професійні навички з художньої гімнастики та вразили всіх присутніх глядачів надзвичайною майстерністю.

Всі учасники отримали подарунки від Національного олімпійського комітету. 

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