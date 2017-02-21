На Закарпатті провели турнір з міні-футболу пам’яті загиблих воїнів

Традиційний турнір з міні-футболу пам’яті загиблих воїнів, у якому брали участь 12 команд, проходив 19 лютого в Ужгороді, у спорткомплексі «Юність».

Захід, який відбувається уже 21-й раз, започатковували колись до річниці виведення військ із Афганістану та пам’яті воїнів-афганців. Нині це – вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули в афганській війні, та бійців, які віддали своє життя на сході України у зоні проведення АТО.

Турнір традиційно організувала Всеукраїнська асоціація «Афганці Чорнобиля» з підтримки відділення НОК України у Закарпатській області.

Змагання мають благодійну мету – надання матеріальної допомоги вдовам та інвалідам афганської війни й вдовам загиблих в АТО бійців з Ужгорода та Ужгородського району.

Результати змагань:

І місце – «Проспект» (м.Ужгород),

ІІ місце - «Конвектор» (м.Ужгород),

ІІІ місце – ФК В.Лази (Ужгородський район).

Всі призери були нагороджені кубками, медалями та грамотами.