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На Закарпатті провели турнір з міні-футболу пам’яті загиблих воїнів
21 Лютого 2017 Поділитися
На Закарпатті провели турнір з міні-футболу пам’яті загиблих воїнів

Традиційний турнір з міні-футболу пам’яті загиблих воїнів, у якому брали участь 12 команд, проходив 19 лютого в Ужгороді, у спорткомплексі «Юність».

Захід, який відбувається уже 21-й раз, започатковували колись до річниці виведення військ із Афганістану та пам’яті воїнів-афганців. Нині це – вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули в афганській війні, та бійців, які віддали своє життя на сході України у зоні проведення АТО.

Турнір традиційно організувала Всеукраїнська асоціація «Афганці Чорнобиля» з підтримки відділення НОК України у Закарпатській області.

Змагання мають благодійну мету – надання матеріальної допомоги вдовам та інвалідам афганської війни й вдовам загиблих в АТО бійців з Ужгорода та Ужгородського району.

 

Результати змагань:

І місце – «Проспект» (м.Ужгород),

ІІ місце  - «Конвектор» (м.Ужгород),

ІІІ місце – ФК В.Лази (Ужгородський район).

 

Всі призери були нагороджені кубками, медалями та грамотами. 

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