«Do like OLYMPIANS» в Івано-Франківську

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Вчора в Івано-Франківській загальноосвітній школі №5 відбувся захід започаткований Національним олімпійським комітетом України під назвою «Do like OLYMPIANS».
В його рамках учні 5-го класу отримали можливість поспілкуватись з олімпійцем та виконати розминку під його керівництвом.
А в гості до дітей завітав титулований спортсмен, учасник літніх Олімпійських ігор у Афінах, майстер спорту України міжнародного класу з боксу Віктор Поляков.
В ході заняття Віктор розповів про свій спортивний шлях, пройдений ним від моменту першого тренування і до участі в Олімпійських іграх, після чого діти поставили йому ще чимало запитань.
За підсумками «Do like OLYMPIANS» діти отримали пам’ятні подарунки від відділення Національного олімпійського комітету в Івано-Франківській області та зробили фотографію на згадку.