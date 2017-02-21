«Do like OLYMPIANS» в Івано-Франківську

Вчора в Івано-Франківській загальноосвітній школі №5 відбувся захід започаткований Національним олімпійським комітетом України під назвою «Do like OLYMPIANS».

В його рамках учні 5-го класу отримали можливість поспілкуватись з олімпійцем та виконати розминку під його керівництвом.

А в гості до дітей завітав титулований спортсмен, учасник літніх Олімпійських ігор у Афінах, майстер спорту України міжнародного класу з боксу Віктор Поляков.

В ході заняття Віктор розповів про свій спортивний шлях, пройдений ним від моменту першого тренування і до участі в Олімпійських іграх, після чого діти поставили йому ще чимало запитань.

За підсумками «Do like OLYMPIANS» діти отримали пам’ятні подарунки від відділення Національного олімпійського комітету в Івано-Франківській області та зробили фотографію на згадку.

