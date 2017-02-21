У травні Угорщина зустрічатиме Олімпійський вогонь Європейського юнацького олімпійського фестивалю

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24 травня Олімпійський вогонь прибуде до столиці XIV літного Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ) угорського міста Дьор.
Після цього олімпійський символ мандруватиме країною, щоб 23 липня спалахнути під час урочистої церемонії відкриття форуму.
ЄЮОФ – це найпрестижніші змагання континенту для юних спортсменів віком від 14 до 18 років, які проходять один раз на два роки.
Угорщина вперше прийматиме старти такого рівня, а тому активно готується, щоб захід пройшов на високому рівні.
Крім місцевих органів влади, Уряд крани також активно вкладає кошти в інфраструктуру Дьора, яка після Фестивалю залишиться у користуванні міста. Для прикладу, будівництво Аквацентру значно збільшило інтерес до водних видів спорту, зріс і попит у місцевих спортсменів досягати високих результатів.
До програми Європейського юнацького олімпійського фестивалю входитиме 10 видів спорту: легка атлетика, спортивна гімнастика, баскетбол, велоспорт, веслування на байдарках і каное, гандбол, дзюдо, плавання, теніс та волейболі. Слід зазначити, що змагання з веслування лише вдруге в історії Олімпійських фестивалів увійшло до змагань, вперше це відбулось у 2005 році в італійському Ліньяно.