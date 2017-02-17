Відкриті спортивні змагання з лижних гонок серед юнаків та дівчат «Юний Олімпієць»

16 лютого на лижній базі Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи відбулись змагання «Юний олімпієць» з лижних перегонів на призи Київського міського відділення НОК України.

Турнір був присвячений олімпійцям які захищають честь країни у турецькому Ерзурумі на XIII Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Підтримати учасників на лижні прийшли представники Київського міського відділення НОК України Сергій Гарнага та Наталія Рибальченко.

Призери та переможці отримали подарунки та дипломи від організатора змагань.

