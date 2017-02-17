Новиниlarr Регіониlarr Відкриті спортивні змагання з лижних гонок серед юнаків та дівчат «Юний Олімпієць»
Відкриті спортивні змагання з лижних гонок серед юнаків та дівчат «Юний Олімпієць»
17 Лютого 2017 Поділитися
Відкриті спортивні змагання з лижних гонок серед юнаків та дівчат «Юний Олімпієць»

16 лютого на лижній базі Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи відбулись змагання «Юний олімпієць» з лижних перегонів на призи Київського міського відділення НОК України.

Турнір був присвячений олімпійцям які захищають честь країни у турецькому Ерзурумі на XIII Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Підтримати учасників на лижні прийшли представники Київського міського відділення НОК України Сергій Гарнага та Наталія Рибальченко.

Призери та переможці отримали подарунки та дипломи від організатора змагань.
 

 

Останнє в медіа
loader
loader
Календар спортивних подій 2017
Олімпійська зарядка
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Дьор-2017 152
Pyeongchang-2018 0353
Буенос-Айрес-2018 0587
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в