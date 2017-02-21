«Академічні ігри»-2017 у Київській дитячій академії мистецтв

Днями феєричне свято спорту та краси відбулось в Київській дитячий академії мистецтв. «Академічні ігри» зібрали в актовій залі всі факультети та курси академії.

Метою заходу є профілактика негативних явищ у дитячому молодіжному середовищі, фізичне гартування та формування здорового способу життя, виховання позитивних моральних та вольових якостей.

Театралізоване дійство, у виконанні студентів академії розповіло всім присутнім, як зароджувались Олімпійські ігри в Стародавній Греції. Історією сучасних Олімпійських ігор поділилась викладач фізичної культури та спорту академії Наталія Лузан. Відомі українські олімпійці, кількість медалей, перші сучасні вітчизняні олімпійці, спортивні досягнення студентів академії – все це можна було бачити на великому екрані за допомогою презентації, що підготував викладач.

Переглянувши світлини відомих спортсменів та спортивних здобутків учнів академії, весь зал глядачів спостерігав за виступом трьох команд від трьох різних факультетів.

Команда театрального факультету «Bubble gum», команда образотворчого факультету «Art Lets» та музичній факультет «Opti Music» змагались на звання найкращих знавців олімпійського руху. У суддівській колегії була стипендіат НОК України, представник Київського міського відділення НОК України Наталія Рибальченко.

Боротьба велась у таких конкурсах: «Візитівка команди» - представлення команди, назва та гасло, «Брейн-ринг» - вікторина на знання олімпійського руху, «Акторський турнір» - демонстрування та вгадування видів спорту, «Музичний турнір» - виконання музичного твору на спортивну тему, «Пам’ятник» - командою зобразити один з видів спорту, «Олімпійська листівка» - намалювати логотип Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро за обмежену кількість часу.

Шалена підтримка залу та запальні виступи команд створили неперевершений, бадьорий настрій для всіх учасників та спостерігачів.

Не обійшлось і без подарунків на згадку про «Академічні ігри» - 2017.