На Хмельниччині легкоатлети вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні

За підтримки обласного відділення НОК України у Старокостянтинові, що на Хмельниччині, відбувся обласний турнір з легкої атлетики на честь Героя України «Героя Небесної Сотні» Сергія Бондарчука, колишнього вчителя фізики місцевої гімназії, що загинув у Києві в ході трагічних подій Революції гідності.

На ці, четверті за ліком, змагання, до програми яких увійшли 4 дисципліни (біг на 60 м , 800 м , стрибки у довжину та висоту), до манежу ДЮСШ прибула рекордна кількість учасників: 197 школярів 2002 року народження і молодших з 9 команд Хмельницької області та Хмільницької ДЮСШ з Вінниччини.

Під час урочистого відкриття юних спортсменів привітали міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук, начальник міського управління освіти Анатолій Пасічник, голова обласної федерації легкої атлетики Олександр Прокопов, перший заступник голови Відділення НОК України в Хмельницькій області Віктор Флентін, головний суддя змагань – Заслужений тренер України Володимир Гоняк.

У присутності вдови Героя – Наталії Бондарчук, яку 17 лютого указом Президента України нагороджено орденом княгині Ольги за активну громадську і волонтерську діяльність, хвилиною мовчання вшанували пам’ять її чоловіка та інших Героїв Небесної Сотні.

Подякою НОК України і подарунками відзначили Володимира Гоняка, що досяг 70-річного віку і зумів в умовах невеликого міста розкрити таланти десятків легкоатлетів, серед яких Андрій Соколовський та Віктор Черниш.

В ході безкомпромісної боротьби були відзначені 24 призери, які отримали грамоти, медалі, статуетки, грошові винагороди, подарунки та сувенірну олімпійську продукцію.

Крім того, за найкращі результати турніру Олександра Чернуха з Кам’янця-Подільського (стрибки у довжину – 1 місце, біг на 60 м – 2 місце) серед дівчат та старокостянтиновець Богдан Авдєєв (переможець в стрибках у довжину і бігу на 60 м ) серед юнаків нагороджені оригінальними кубками від відділення НОК України в Хмельницькій області.

Усі присутні мали змогу скуштувати солодощі, надані обласною федерацією легкої атлетики.