У Дніпрі пройшов фестиваль «Mix Battle Fest-2017»

Цими вихідними у Дніпрі пройшов зимовий фестиваль «Mix Battle Fest-2017», який був організований командою StreetWorkOut Ukraine разом з командою однодумців, за підтримки відділення НОК України в Дніпропетровській області, обласної, міської влади та інших партнерів.

Почесними гостями свята стали дворазовий призер Олімпійських ігор з боксу, доктор наук, ректор вже Придніпровської академії фізичної культури і спорту Віктор Савченко, виконавчий директор відділення НОК України Олександр Дювбаков та начальник управління спорту Дніпропетровської міської ради Олександр Осіпов.

У заході за традицією взяли участь представники всіх вуличних та силових видів спорту, різні федерації з єдиноборств, екстремальні та неекстремальні види спорту, таких як: паркур, фріран, трікінг, воркаут, тхеквондо, айкідо, циркові студії, козацькі єдиноборства, бойовий гопак, брейк-данс, капоейра, танцювальні команди, черлідінг, футбольний фристайл та багато інших.

Всі вони влаштували для численної глядацької аудиторії, для якої вхід на захід був безкоштовним, показові виступи, майстер-класи, різноманітні конкурси, флешмоби та фотосесію.

Наприкінці заходу, кожен учасник отримав від заступника голови відділення НОК України Владислава Штамбурга пам’ятні значки, а переможці Battl’ів - спеціальні олімпійські призи та подарунки.