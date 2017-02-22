У столиці стартував Чемпіонат Києва з сімейного спорту-2017

18 лютого стартував Чемпіонат Києва з сімейного спорту-2017, що проводиться Асоціацією сімейного спорту України за підтримки департаменту освіти і науки, молоді та спорту міської державної адміністрації та Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України.

Чемпіонат проводиться у три етапи. На першому етапі у загальноосвітніх школах столиці проводяться внутрішні сімейні змагання, де виявляються найспортивніші родини шкіл Києва. На другому проводяться районі змагання у всіх районах міста, де виявляються найспортивніші родини районів столиці, а на третьому - загальноміські фіналісти.

Переможець фінальних змагань, які проходять 27 травня на День Києва на Хрещатику, отримує звання найспортивнішої родини міста.

На базі гімназії №318, відбулися перші районні відбіркові змагання Чемпіонату Києва з сімейного спорту-2017, де у боротьбу вступили родини Солом’янського району.

За результатами усіх випробувань, призові місця вибороли команди «Ворс» родина Старун (3 місце), команда «Мікаса» родина Романенко (2 місце) та команда «Блискавка» родина Гуріних (1 місце).

Команди, які посіли призові місця, були нагороджені пам’ятними подарунками від Київського міського відділення НОК України та організаторів змагань, а всі учасники, які не потрапили до списку призерів, отримали дипломи та олімпійські сувеніри.