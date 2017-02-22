Закарпаття активно долучається до міжнародних проектів щодо реалізації спортивних таборів

Уже вшосте проходить міжнародна науково-практична конференція в рамках реалізації українсько-словацького грантового проекту «Міжнародне молодіжне спортивне партнерство», що фінансується Норвезьким фінансовим механізмом та урядом Словаччини.

Співпраця передбачає влаштування спортивних таборів для студентів в Україні та Словаччині зі сноубордингу, велотуризму, водних видів спорту: рафтингу, віндсерфінгу, вейкобордингу, веслування на байдарках тощо. Це були практичні й теоретичні (тренінги) заняття. Участь у таборах брали щоразу 32 студенти – порівну з обох країн – і тренери з певного виду спорту також із України та Словаччини.

На конференції нашу країну представляли координатор проекту від України «Міжнародне молодіжне спортивне партнерство» Олена Дуло, проректор ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Мирослава Лендєл, Генеральний консул Генерального Консульства Словацької Республіки в м. Ужгород Янка Буріанова, начальник управління молоді та спорту Закарпатської ОДА Віталій Ерфан, голова обласного відділення НОК України Іван Риляк, голова Громадської ради при Закарпатській ОДА, спортивний меценат Михайло Гриньо, в.о. декана факультету здоров’я та фізичного виховання Іван Миронюк, координатор проекту від Словацької Республіки «Міжнародне молодіжне спортивне партнерство» Павол Лопуховський, доцент кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ» Василь Міщанин.

Метою даної конференції було здійснення комплексного наукового розгляду актуальних проблем економіки із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку України та її регіонів.

Відділення Національного олімпійського комітету України у Закарпатській області ніколи не залишається осторонь будь-яких проектів та заходів щодо розвитку спорту в регіоні, всебічно сприяє та надає всебічну підтримку ініціаторам, яким небайдужий здоровий спосіб життя. Відділення протягом усього проекту активно підтримувало студентську молодь, надавало призи для нагородження студентів. Іван Риляк був консультантом з питань організації та реалізації завдань грантового проекту.

Голова обласного осередку НОК вручив Олені Дуло пам’ятний подарунок, подяку та літературу на олімпійську тематику.

Наступного дня учасники у кількості 96 чоловік (студенти, тренери, інструктори та координатори проекту) виїхали на навчальне тренування з лижного спорту та сноубордингу до гірськолижного курорту Драгобрат.