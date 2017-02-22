Новиниlarr Регіониlarr Тенісний турнір для ветеранів
Тенісний турнір для ветеранів
22 Лютого 2017 Поділитися
Тенісний турнір для ветеранів

Протягом двох днів в Горішніх Плавнях, що на Полтавщині, проходив відкритий турнір з настільного тенісу, присвячений 80-річчю ветерана цього виду спорту Володимиру Лисенку.

Турнір був організований сектором культури, спорту і туризму міської ради спільно з міською федерацією настільного тенісу та міським відділення НОК України.

У змаганнях взяли участь спортсмени, які були поділені на дві вікові категорії: до 50-ти років, 50 років і старші.

У віковій категорії до 50 років переможцем став Валерій Наку, друге місце - у Сергія Кийла, третє - у Юрія Прокопенка.

У віковій категорії 50 років і старше на першому місці Володимир Лисенко, на другому - Микола Гладкий, на третьому - Петро Кагал.

На честь ювіляра було сказано багато добрих, чутливих слів. До привітання долучились і відділення НОК України в м. Горішні Плавні. Виконавчий директор відділення Микола Шишліков привітав Володимира Лисенка від імені голови відділення і міського голови Дмитра Бикова та Олімпійської родини міста.

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
Календар спортивних подій 2017
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Дьор-2017 151
Pyeongchang-2018 0352
Буенос-Айрес-2018 0586
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в