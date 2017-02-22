Тенісний турнір для ветеранів

Протягом двох днів в Горішніх Плавнях, що на Полтавщині, проходив відкритий турнір з настільного тенісу, присвячений 80-річчю ветерана цього виду спорту Володимиру Лисенку.

Турнір був організований сектором культури, спорту і туризму міської ради спільно з міською федерацією настільного тенісу та міським відділення НОК України.

У змаганнях взяли участь спортсмени, які були поділені на дві вікові категорії: до 50-ти років, 50 років і старші.

У віковій категорії до 50 років переможцем став Валерій Наку, друге місце - у Сергія Кийла, третє - у Юрія Прокопенка.

У віковій категорії 50 років і старше на першому місці Володимир Лисенко, на другому - Микола Гладкий, на третьому - Петро Кагал.

На честь ювіляра було сказано багато добрих, чутливих слів. До привітання долучились і відділення НОК України в м. Горішні Плавні. Виконавчий директор відділення Микола Шишліков привітав Володимира Лисенка від імені голови відділення і міського голови Дмитра Бикова та Олімпійської родини міста.