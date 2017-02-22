Олімпійці продовжують підтримку дитячого відділення Інституту раку

Черговим кроком Національного олімпійського комітету у реалізації соціальних ініціатив, підтримці Національного інституту раку став візит олімпійців до дитячого відділення лікувального закладу.

Президент НОК, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка, голова Комісії атлетів НОК, призерка Олімпійських ігор Олена Говорова, члени Комісії атлетів – Олімпійська чемпіонка Наталія Добринська, дворазова призерка Олімпійських ігор Олена Пахольчик призерка Олімпійських ігор Лариса Заспа разом з головою благодійного фонду «Краб» Ларисою Лавренюк завітали до дітлахів з щирими емоціями, власними секретами, олімпійськими подарунками та цікавою програмою.

Під час теплої неформальної зустрічі олімпійці поспілкувались з юними пацієнтами, які проходять лікування у відділенні, відповіли на їх численні питання.

Уславлені спортсмени побажали дітям якнайшвидшого одужання, розповіли свої історії успіху та поділилися власними рецептами подолання труднощів, наголосивши, що досягнення будь-якої мети можливе лише за віри в себе та постійної боротьби.

«В спорті, як загалом і в житті буває нелегко, але важливо не здаватися, боротися і вірити в свою перемогу. Бувають злети і бувають падіння, але завжди треба шукати в собі впевненість і позитивно себе налаштовувати», – відзначив Сергій Бубка, поділившись з присутніми своїм життєвим кредо: «Переможеш себе – переможеш усіх!»

На згадку про свій візит та теплу зустріч олімпійці вручили діткам подарунки, а також залишили автографи і фото на згадку.



Відзначимо, що Національний олімпійський комітетом протягом багатьох років плідно співпрацює і підтримує проекти Національного інституту раку та благодійних фондів «Набат», «Краб», «Таблеточки». В рамках цієї взаємодії реалізовано цілий ряд добрих ініціатив, таких як, зокрема, благодійна акція «Сонце на капоті – дитячий сміх в серцях!» для пацієнтів дитячого відділення інституту, коли олімпійці разом з дітлахами і їх батьками розмальовували машини, а головне – подарували радість спілкування, а також презентували подарунки, напої, фрукти та печиво від НОК України. Разом з тим, Олімпійський комітет підтримав українців, які стали учасниками VI Онкоолімпіада. Юних учасників з нашої країни, які подолали страшну хворобу – рак, НОК забезпечив комплектом спортивного екіпірування «PEAK», а також тепло привітав в Олімпійському домі за підсумками виступів у змаганнях.