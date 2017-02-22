Чернігівських біатлоністів зустріли з почестями

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Після вдалого виступу на чемпіонаті світу з біатлону в австрійському Хохфільцені вже за традицією голова Чернігівської облдержадміністрації та керманич обласного відділення НОК України Валерій Куліч зустрівся з Іриною Варвинець та Артемом Примою, а також їхніми тренерами Віталієм Паршуковим і Світланою Ворчак.
Разом з ними гостей зустрічала і уславлена біатлоністка директор департаменту сім'ї, молоді і спорту облдержадміністрації Ніна Лемеш.
Спортсмени були відзначені грошовими нагородами та квітами.
Головна увага була прикута до Ірини Варвинець, яка здобула свою першу нагороду в дорослих змаганнях — «срібло» в естафеті.
Артем Прима у цьому сезоні теж досяг найкращих результатів саме в складі естафетної команди.
Завершили зустріч її учасники обговоренням олімпійських перспектив чернігівців.