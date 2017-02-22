В Олімпійському домі вшанували медалістів зимового Фестивалю-2017

Сьогодні в рамках засідання Виконкому Національного олімпійського комітету України відбулося вшанування призерів ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який з 11 по 18 лютого приймав турецький Ерзурум.

Традиційно Олімпійський комітет приділяє велику увагу підтримці та допомозі українським спортсменам та їх наставникам.

За успішний виступ в Ерзурумі українські медалісти та їх тренери отримали подарунки від Олімпійського комітету та офіційного спонсора НОК України компанії «Самсунг Електронікс Україна» - сучасні гаджети, які нашим юним олімпійцям вручили президент НОК Сергій Бубка та Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

«Радує, що у нас є гідна зміна, перспективний спортивний резерв. Переконаний, що цей Європейський юнацький олімпійський фестиваль став для наших юних олімпійців фундаментом для розвитку спортивної кар'єри та трампліном для нових здобутків і досягнень», - сказав керманич НОК.

Нагадаємо, на зимовому ЄЮОФ-2017 українці здобули 3 срібні медалі. Нагороди престижного спортивного форуму на рахунку біатлоністки Христини Дмитренко (тренер – Олександр Ворчак), сноубордиста Гліба Мостовенка (тренер – Андрій Мостовенко) та фігуристки Анастасії Гожви (тренер – Марина Амірханова).