В Олімпійському домі вшанували медалістів зимового Фестивалю-2017

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Сьогодні в рамках засідання Виконкому Національного олімпійського комітету України відбулося вшанування призерів ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який з 11 по 18 лютого приймав турецький Ерзурум.
Традиційно Олімпійський комітет приділяє велику увагу підтримці та допомозі українським спортсменам та їх наставникам.
За успішний виступ в Ерзурумі українські медалісти та їх тренери отримали подарунки від Олімпійського комітету та офіційного спонсора НОК України компанії «Самсунг Електронікс Україна» - сучасні гаджети, які нашим юним олімпійцям вручили президент НОК Сергій Бубка та Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.
«Радує, що у нас є гідна зміна, перспективний спортивний резерв. Переконаний, що цей Європейський юнацький олімпійський фестиваль став для наших юних олімпійців фундаментом для розвитку спортивної кар'єри та трампліном для нових здобутків і досягнень», - сказав керманич НОК.
Нагадаємо, на зимовому ЄЮОФ-2017 українці здобули 3 срібні медалі. Нагороди престижного спортивного форуму на рахунку біатлоністки Христини Дмитренко (тренер – Олександр Ворчак), сноубордиста Гліба Мостовенка (тренер – Андрій Мостовенко) та фігуристки Анастасії Гожви (тренер – Марина Амірханова).