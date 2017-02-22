УКР ENG
-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Володимиру Бринзаку вручено високу олімпійську нагороду
22 Лютого 2017 Поділитися
Сьогодні під час засідання Виконкому Національного олімпійського комітету України президенту Федерації біатлону України, віце-президенту НОК Володимиру Бринзаку вручено високу нагороду олімпійського руху України – медаль імені Олексія Дмитровича Бутовського – одного із засновників світового олімпізму сучасності.
Нагрудний знак Володимиру Бринзаку вручили президент НОК України Сергій Бубка та Міністр молоді та спорту Ігор Жданов.
Відзначимо, що медаллю імені О. Д. Бутовського удостоюються фахівці сфери фізичної культури і спорту, які досягли значних результатів у своїй діяльності та зробили вагомий внесок в розвиток олімпійського руху в Україні та світі.
Поділитися