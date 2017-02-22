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Володимиру Бринзаку вручено високу олімпійську нагороду
22 Лютого 2017 Поділитися
Володимиру Бринзаку вручено високу олімпійську нагороду

Сьогодні під час засідання Виконкому Національного олімпійського комітету України президенту Федерації біатлону України, віце-президенту НОК Володимиру Бринзаку вручено високу нагороду олімпійського руху України – медаль імені Олексія Дмитровича Бутовського – одного із засновників світового олімпізму сучасності.

Нагрудний знак Володимиру Бринзаку вручили президент НОК України Сергій Бубка та Міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

Відзначимо, що медаллю імені О. Д. Бутовського удостоюються фахівці сфери фізичної культури і спорту, які досягли значних результатів у своїй діяльності та зробили вагомий внесок в розвиток олімпійського руху в Україні та світі.
 

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