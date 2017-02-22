Україна офіційно підтвердила свою участь в Олімпійських іграх-2018

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Під час засідання Виконкому Національного олімпійського комітету України президент НОК Сергій Бубка підписав офіційний документ, який підтверджує участь України в XXIII зимових Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському Пхьончхані.
Саме підпис головного олімпійця країни засвідчує те, що національна команда братиме участь у найголовніших стартах чотириріччя.
Відзначимо, що за традицією подібні запрошення отримують всі країни-учасниці світового олімпійського руху.
«Залишилось трохи менше року до Ігор-2018, а тому в цей непростий час особливо важливо об’єднатись, консолідувати усі зусилля та ресурси і забезпечити належну підготовку наших спортсменів до Олімпійських ігор в Південній Кореї», - наголосив Сергій Бубка.
Президент НОК нагадав, що починаючи з листопада 2016 року і до лютого 2018 року Національний олімпійський комітет виплачуватиме 26 стипендій провідним спортсменам з зимових видів для підготовки до Ігор. Загальний бюджет програми складає 6 мільйонів гривень.
«Безперечно, основне навантаження в процесі підготовки та її фінансуванні лежить на Міністерстві молоді та спорту і національних федераціях, але Олімпійський комітет ніколи не залишається осторонь і готовий завжди підставити своє надійне плече», - зазначив Сергій Бубка.
У роботі Виконкому НОК взяв участь і Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.
Довідково:
XXIII зимові Олімпійські ігри проходитимуть у Пхьончхані (Південна Корея) з 9 по 25 лютого 2018 року.
Девіз Ігор - «Пристрасть об’єднує»
Планується, що участь в Олімпійських іграх-2018 візьмуть представники з 95 країн світу, які розіграють медалі у 7 видах спорту (15 дисциплінах).
Наразі триває кваліфікаційний відбір для участі в Іграх, що завершиться 15 січня 2018 року. На 28 січня запланована остаточна подача спортивних заявок.