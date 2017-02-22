Шефом української місії на зимові Олімпійські ігри-2018 призначено Анну Сорокіну

Шефом місії на XXIII зимові Олімпійські ігри 2018 року у південнокорейському Пхьончхані призначено призерку Олімпійських ігор, начальника управління Олімпійського руху НОК України Анну Сорокіну.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час засідання Виконкому Національного олімпійського комітету України, яке проходило під головуванням президента НОК Сергія Бубки та за участю Міністра молоді і спорту Ігоря Жданова.

Анна Сорокіна має чималий досвід на такій відповідальній посаді, адже протягом 10 разів успішно керувала місіями під час Юнацьких Олімпійських іграх (Сінгапур-2010, Інсбрук-2012, Нанкін-2014, Ліллехаммер-2016), Європейських юнацьких олімпійських фестивалів (Тампере-2009, Ліберець-2011, Трабзон-2011, Брашов-2013, Утрехт-2013) та I Європейських іграх-2015.

Довідково:

XXIII зимові Олімпійські ігри проходитимуть у Пхьончхані (Південна Корея) з 9 по 25 лютого 2018 року.

Девіз Ігор - «Пристрасть об’єднує»

Планується, що участь в Олімпійських іграх-2018 візьмуть представники з 95 країн світу, які розіграють медалі у 7 видах спорту (15 дисциплінах).

Наразі триває кваліфікаційний відбір для участі в Іграх, що завершиться 15 січня 2018 року. На 28 січня запланована остаточна подача спортивних заявок.