До уваги журналістів!

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Національний олімпійський комітет України запрошує Вас на прес-конференцію, присвячену нагородженню найкращих спортсменів та тренерів місяця в Україні: призерки чемпіонату світу та Європи з біатлону Анастасії МЕРКУШИНОЇ та Олімпійської чемпіонки, призерки чемпіонату світу і чемпіонки Європи з біатлону Юлії ДЖИМИ.
У заході візьмуть участь президент НОК України Сергій БУБКА, президент Федерації біатлону України Володимир БРИНЗАК, тренери спортсменок: Ірина МЕРКУШИНА, Олег МЕРКУШИН, УРОШ ВЕЛЕПЕЦ, голови фізкультурно-спортивних товариств та інші.
Прес-конференція відбудеться 24 лютого о 12:00 в Олімпійському домі (вул. Хорива, 39-41).
АКРЕДИТАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВА!
Додаткова інформація та акредитація за телефонами
379-12-89
050-8-312-312 (Ірина)
Прес-служба НОК України