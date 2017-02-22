До уваги журналістів!

Національний олімпійський комітет України запрошує Вас на прес-конференцію, присвячену нагородженню найкращих спортсменів та тренерів місяця в Україні: призерки чемпіонату світу та Європи з біатлону Анастасії МЕРКУШИНОЇ та Олімпійської чемпіонки, призерки чемпіонату світу і чемпіонки Європи з біатлону Юлії ДЖИМИ.

У заході візьмуть участь президент НОК України Сергій БУБКА, президент Федерації біатлону України Володимир БРИНЗАК, тренери спортсменок: Ірина МЕРКУШИНА, Олег МЕРКУШИН, УРОШ ВЕЛЕПЕЦ, голови фізкультурно-спортивних товариств та інші.

Прес-конференція відбудеться 24 лютого о 12:00 в Олімпійському домі (вул. Хорива, 39-41).

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Прес-служба НОК України