Олімпійська родина вітає з Днем народження Леоніда Самуня!

Сьогодні свій День народження святкує відповідальний секретар Житомирського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Леонід Самунь.

Олімпійська родина України вітає Леоніда Степановича зі святом!

Кожний прожитий рік, даруючи безцінний досвід, відкриває нові горизонти.

Віримо, попереду у Вас – нові життєві перемоги, дорога до яких виявиться вдвічі легшою, якщо йти по ній зі спортом в серці.

Зичимо наснаги та успіхів у реалізації всіх задумів і планів!

Міцного здоров'я на довгі роки, миру, добра і благополуччя!