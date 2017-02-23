Кращих спортсменів та тренерів року відзначили на «Спортивному сузір’ї» у Черкасах

Справжнє свято спорту організували на Черкащині.

Підсумки спортивного 2016 року підвели на урочистій церемонії «Спортивне сузір’я». Кращих серед кращих визначили в 18 номінаціях.

Зокрема кращим спортсменом з олімпійських видів спорту став срібний призер Олімпіади в Ріо з кульової стрільби Сергій Куліш, кращою спортсменкою – учасниця Олімпіади легкоатлетка Наталія Золотухіна. Кращим тренером визначили Віктора Нагнія, який підготував Сергія Куліша. Федерація легкої атлетики Черкаської області визнана кращою за результатами змагань та кількістю заходів, що були проведені минулоріч. Відзначили і юних спортсменів в номінації «Молоде обдарування», де нагороди отримали Валерія Ярмоленко та Олександр Савенко.

Переможцям та номінантам були вручені дипломи, статуетки та подарунки.

Відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області представникам окремих номінації вручило сертифікати на 2000 гривень для придбання спортивного інвентарю задля подальшого розвитку спортивних здібностей.

«Приємно перебувати на цій сцені і підбивати підсумки олімпійського року, - зазначив голова відділення НОК України в Черкаській області Андрій Більда. – 16 років Черкащина чекала на олімпійську медаль, і минулого року Сергій Куліш в Ріо виборов її. Олімпійська нагорода – найвищий здобуток у світі спорту і не лише для спортсменів. Бажаю всім нам у 2020 році на Олімпіаді в Токіо почути гімн України, який лунатиме на честь черкаського спортсмена».

Андрій Більда вручив нагороди переможцям та номінантам кількох номінацій, в тому числі і меценатам, серед яких кращим в 2016 році став Володимир Лашкул – ініціатор та безпосередній учасник будівництва Білозірської сільської академії футболу для дітей та юнацтва, також він утримує ФК «Черкаський Дніпро».

«Двічі сам був переможцем в цій номінації, - говорить Андрій Більда. – І радію, що приходять нові люди, які значну частину свого доходу вкладають у розвиток спорту. Сподіваюся, щороку в цій номінації буде все більше претендентів на нагороду».

Нагородами та подяками відзначили і тих, хто висвітлює спортивні події та інформує про досягнення в спорті.

Результати:

Кращий спортсмен з олімпійських видів спорту

1 місце - Куліш Сергій (Стрільба кульова)

2 місце - Сюткін Олексій (Триатлон)

3 місце - Нечипоренко Денис (Легка атлетика)

Краща спортсменка з олімпійських видів спорту

1 місце - Золотухіна Наталія (Легка атлетика)

2 місце - Мальована Марина (Бокс)

3 місце - Шаріпова Дарія (Стрільба кульова)

Кращий спортсмен з неолімпійських видів спорту

1 місце - Науменко Олександр (Фунакошішотокан карате)

2 місце - Ткаченко Іван (Кікбоксинг ВАКО)

3 місце - Городнюк Денис (Веслування на човнах «Дракон»)

Краща спортсменка з неолімпійських видів спорту

1 місце - Шкарупа Юлія (Тхеквон-до ІТФ)

2 місце - Хорошко Єлизавета (Морські багатоборства)

3 місце - Чиж Аліна (Веслування на човнах «Дракон»)

Кращий тренер з олімпійських видів спорту

1 місце – Нагній Віктор(Стрільба кульова)

2 місце - Тихомиров Анатолій(Легка атлетика)

3 місце - Шкалікова Людмила (Фехтування)

Кращий тренер з неолімпійських видів спорту

1 місце - Оробець Антоніна (Фітнес)

1 місце - Зубов Юрій (Кікбоксинг)

2 місце - Каданцев Сергій (Морські багатоборства)

«Сильні духом» (кращий спортсмен з фізичними вадами)

1місце - Ковальчук Василь (Кульовастрільба)

2 місце - Кулинич Богдан (Футбол)

3 місце - Данилюк Роман (Л/а)

Кращий тренер «Сильних духом»

1 місце - Масляков Валерій (Л/а)

2 місце - Данилов Геннадій (Армспорт)

3 місце - Кисельов Олександр (Л/а)

Кращий спортсмен – ветеран

1 місце - Сударик Олександр (Гирьовий спорт)

2 місце - Калініченко Анатолій (Веслування на байдарках і каное)

3 місце – Нагуляк Олексій (Веслування на байдарках і каное)

Краща команда з ігрових видів спорту

1 місце - Збірна команда Черкаської області (хокей на траві)

2 місце - «Черкаський Дніпро» (Футбол)

3 місце - «Черкаські Мавпи» (Баскетбол)

Краща федерація

1 місце - Федерація легкої атлетики Черкаської області

2 місце - Федерація морських багатоборств Черкаської області

3 місце – Черкаська обласна федерація кікбоксингу

3 місце - Черкаська обласна федерація фехтування

Краща федерація з ігрових видів спорту

Федерація футболу Черкаської області

Федерація Хокею на траві Черкаської області

Меценат спорту

1 місце - Лашкул Володимир Григорович (Футбол)

2 місце - Томенко Микола Володимирович(Футбол, волейбол, хокей)

3 місце - Шокал Олександр (НОК)

Кращий засіб масової інформації у номінації «Спорт» (Телерадіокомпанії)

1 місце - ТРК «Рось» - програма на пульсі спорту + вечірні новини

2 місце - ТРК «ВІККА» - вечірні новини

3 місце - Комунальне підприємство «Телекомпанія Умань»

Кращий засіб масової інформації у номінації «Спорт» (Електронні видання)

1 місце - Черкаський спорт

2 місце - Чемпіон

3 місце - Про головне

Кращий засіб масової інформації у номінації «Спорт» (Друковані видання)

1 місце - Газета «Нова доба»

«Молоде обдарування серед дівчат»

1місце – Ярмоленко Валернія(Гімнастика спортивна)

2 місце - Мельнікова Анна (Фітнес)

3 місце - Саттарова Маргарита (Стрільба кульова)

3 місце - Гнідашева Валерія (Фехтування)

«Молоде обдарування серед юнаків»

1 місце – Савенко Олександр (Легка атлетика)

2 місце - Чепурний Назар (Гімнастика спортивна)

3 місце - Юрченко Кіріл (Настільнийтеніс)

3 місце - Івасюк Валентин (Бокс)

Кращий центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

1 місце - Уманський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

2 місце - Ватутінський міський центр фізичного здоров‘я населення «Спорт для всіх»

3 місце - Тальнівського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

