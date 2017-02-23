#Olympiclab завітав до Івано-Франківського базового медичного коледжу

Олімпійські заходи продовжують знайомити учнів та студентів нашого міста з історією та традиціями, які притаманні справді тим людям, які сильні тілом та духом.

Зокрема, в рамках проекту #Olympiclab до Івано-Франківського базового медичного коледжу завітали олімпійці – майстер спорту України міжнародного класу зі спортивної гімнастики, фіналістка Олімпійських ігор у Пекіні у вправах на брусах Дарія Згоба та майстер спорту України міжнародного класу з фрістайлу, учасниця зимових Олімпійських ігор-2006, 2010 та 2014 років Надія Діденко.

Зустріч передбачала реалізацію модулю проекту #Olympiclab - олімпійський чат. В ході заходу відбулося знайомство зі спортсменами з використанням мультимедійної апаратури, де студенти коледжу мали змогу наочно оцінити види спорту, якими займаються дівчата. Цей крок неабияк зацікавив студентів, що сприяло наступному інтенсивному діалогу між ними та гостями.

Надія та Дарія з задоволенням ділилися своїми життєвими історіями, які вони пройшли на своєму спортивному-олімпійському шляху. Мова йшла не тільки про моменти радості та перемог, але і про спортивні спади і те, як слід налаштовувати себе, щоб вийти з так званих «безнадійних» ситуацій.

По завершенню олімпійського чату спортсменки-олімпійки провели спільну розминку з студентами і це ще більше розпалило вогник в очах дітей, які, безперечно, отримали незабутні враження та цінну інформацію про олімпійський дух, олімпійське загартування і ще на крок наблизились до спортивної олімпійської сім’ї.

Серед гостей на заході були присутні: директор базового медичного коледжу Володимир Стасюк, голова відділення Національного комітету України в Івано-Франківській області Мирослав Карабін, представники відділення Володимир Антонець та Марія Чемерис.

