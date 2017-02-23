У Львові з 80-тиріччям привітали легенду українського плавання Георгія Прокопенка!

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21 лютого свій 80-літній ювілей відзначив срібний призер Олімпійських ігор 1964 року в Токіо, легенда львівського та українського плавання, уродженець Полтавщини Георгій Прокопенко!
В цей день начальник управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації Юрій Майборода, голова відділення НОК України у Львівській області Юрій Турянський, заступник голови обласної організації ФСТ «Динамо» України Віктор Яцковець, керівник регіонального відділення Олімпійської Академії України Оксана Вацеба, представники спортивної громадськості та журналісти завітали з вітаннями додому до ювіляра. Саме в цей момент телефонні вітання передав і президент НОК України, Олімпійський чемпіон, Герой України Сергій Бубка.
Разом з подарунками та квітами начальник управління фізичної культури та спорту Юрій Майборода вручив видатному олімпійцю Львівщини Подяку Голови обласної державної адміністрації.