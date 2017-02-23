У Запоріжжі відкрили оновлену спортивну залу

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Представники відділення Національного олімпійського комітету України у Запорізькій області взяли участь в урочистому святі, присвяченому відкриттю оновленої спортивної зали в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 20.
На зустрічі були присутні: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Анатолій Пустоваров, директор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк, в.о. начальника територіального відділу освіти Вознесенівського району Світлана Жуковська, заступник голови відділення обласного осередку НОК Ігор Орлов, Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Ольга Стражева.
Учні школи підготували гостям показові виступи з ушу, спортивної гімнастики, бальних танців, а також був проведений флешмоб й відбулось нагородження грамотами та призами від Національного олімпійського комітету школярів за участь у спортивних змаганнях.