Спортивне свято для людей похилого віку

«Спорту кожен вік підвладний» - під таким гаслом проходили спортивно-розважальні заходи в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району міста Кропивницького.

Спортивне свято для людей поважного віку організоване обласним відділенням Національного олімпійського комітету України за сприяння відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації та міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».

Під час урочистого відкриття заходу його учасників привітали: завідувач відділення соціально-побутової адаптації Ольга Мазур і головний спеціаліст обласного відділення НОК Микола Аношкін.

Працівники та підопічні територіального центру спробували свої сили у змаганнях із шашок, дартсу, фрізбі та відповіли на запитання олімпійської вікторини.

Зінаїда Федоренко та Віктор Новак забезпечили для учасників спортивного свята гарний настрій, декламуючи авторські вірші та гуморески.

Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

А головне, що всі учасники заходу знову відчули азарт змагань та окрилені спортивними успіхами, забули про свій поважний вік і хоч на короткий час повернулися в спортивну молодість.