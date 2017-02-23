Спортивне свято для людей похилого віку

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
«Спорту кожен вік підвладний» - під таким гаслом проходили спортивно-розважальні заходи в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району міста Кропивницького.
Спортивне свято для людей поважного віку організоване обласним відділенням Національного олімпійського комітету України за сприяння відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації та міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».
Під час урочистого відкриття заходу його учасників привітали: завідувач відділення соціально-побутової адаптації Ольга Мазур і головний спеціаліст обласного відділення НОК Микола Аношкін.
Працівники та підопічні територіального центру спробували свої сили у змаганнях із шашок, дартсу, фрізбі та відповіли на запитання олімпійської вікторини.
Зінаїда Федоренко та Віктор Новак забезпечили для учасників спортивного свята гарний настрій, декламуючи авторські вірші та гуморески.
Переможці й призери змагань нагороджені дипломами відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримали сувеніри від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.
А головне, що всі учасники заходу знову відчули азарт змагань та окрилені спортивними успіхами, забули про свій поважний вік і хоч на короткий час повернулися в спортивну молодість.