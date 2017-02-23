Сергій Бубка обговорив з представниками роликового спорту підготовку до Олімпійських ігор

Сьогодні в Олімпійському домі президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка зустрівся з представниками роликового спорту України, що нещодавно увійшов до програми Ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 року в Токіо.

В заході взяли участь лідер збірної Анна Музика, президент Української федерації роликового спорту Олександр Симоненко, президент Київської міської незалежної федерації роликового спорту всіх видів та напрямків Сергій Тимофєєв, президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк, виконавчий директор НОК України Наталія Коваленко, шеф української місії на ХХІІІ зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані, начальник Управління олімпійського руху НОК України Анна Сорокіна.

Керманич НОК привітав представників роликового спорту з історичною подією – входженням до Олімпійської родини. Нагадаємо, це рішення було прийняте в серпні на 129-й сесії Міжнародного Олімпійського Комітету в бразильському Ріо-де-Жанейро, а у грудні було відповідно імплементовано на Генеральній асамблеї НОК України.

«Роликовий спорт приваблює тим, що є не лише популярним та сучасним видом спорту, а й доступним видом активного способу життя та відпочинку, фізичного розвитку кожної людини. Переконаний, що включення роликового спорту до програми Ігор-2020 стане великим стимулом та значним поштовхом для ще більшої популяризації виду спорту, впровадженню нових ініціатив та створенню боєздатної команди», - відзначив Сергій Бубка.

Він привітав Анну Музику з чудовим виступом і місце у мас-старті на Всесвітній зимовій Універсіаді в Алмати (Казахстан) в ковзанярському спорті, що є спорідненим роликовому. «Хочу побажати нашій талановитій спортсменці успіхів у відборі на Олімпійські ігри в Пхьончхан-2018. Ми готові максимально сприяти підтримці та плідній підготовці Анни до найпрестижнішого старту чотириріччя», - додав Сергій Бубка.

Президент НОК висловив щирі слова вдячності керівництву Федерацій – Олександру Симоненку та Сергію Тимофєєву й подякував за постійну підтримку та плідну співпрацю Іллі Шевляку.

«Підтримка національних федерацій – одне із стратегічних напрямів в діяльності НОК, тому ми раді та готові до тісної співпраці та ефективної спільної роботи. Відзначу, що ми вже розпочинаємо виплату адміністративного гранту для вашої федерації», - сказав головний олімпієць країни.

Сергій Бубка наголосив також на необхідності створення Комісії атлетів УФРС, що повинна ефективно діяти у кожній олімпійській федерації, представляючи та захищаючи інтереси спортсменів.

Під час зустрічі Ілля Шевляк висловив вдячність НОК України та особисто Сергію Бубці за постійну увагу та підтримку українських спортсменів, відзначивши: «Роликовий вид спорту - дуже перспективний для української молоді. Переконаний, що для успішної підготовки ролерів до Ігор-2020 необхідно об'єднати середовище з різних дисциплін роликового спорту».

Президент УФРС Олександр Симоненко сказав: «Ми маємо дуже гарні шанси потрапити до олімпійського Пхьончхан-2018. Для цього Анна Музика повинна успішно виступити на чотирьох етапах Кубка світу і набрати необхідні рейтингові очки. Щодо Ігор-2020, то ми також настроєні на створення успішної команди».

Він також попросив керівництво НОК звернутися до Міжнародного союзу ковзанярів щодо сприяння участі спортсменки на цих важливих ліцензійних стартах, на що отримав запевнення у повній підтримці.

Разом з тим, за словами керманича Федерації, українським спортсменам потрібна гарна інфраструктура та спортивне обладнання, яких, на жаль, сьогодні вони не мають.

«Настрій у нас бойовий! Ми готові боротися за ліцензії і впевнено йти до мети – участі в Олімпійських іграх», - додала Анна Музика.

Сергій Тимофєєв зауважив: «Серед неолімпійських видів спорту роликовий спорт посідає в загальній класифікації з пріоритетності належить до другої категорії, але має усі шанси та гарні перспективи потрапити до першої. Це говорить про розвиток та популярність нашого виду. Важливо покращувати умови для тренувань та підготовки спортсменів, маючи змогу тренуватися в належних умовах і використовувати якісні споруду, в тому числі для велосипедного спорту».

Учасники зустрічі домовились щодо продовження конструктивної взаємодії для успішної підготовки спортсменів до наступних Олімпійських ігор та розвитку роликового виду спорту.

