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Українці стартують на чемпіонаті світу з лижних видів спорту
23 Лютого 2017 Поділитися
В Лахті (Фінляндія) розпочалися змагання в рамках світової першості з лижних видів спорту.
На престижному спортивному форумі спортсмени розіграють 21 комплект нагород: 12 - у лижних гонках, 5 – у стрибках на лижах з трампліна та 4 – у лижному двоборстві.
Українці представлені в усіх трьох видах програм.
Змагання триватимуть до 5 березня.
Склад збірної України
Лижні гонки: Красовський Олексій, Орлик Андрій, Йолтуховський Олег, Перехода Руслан, Шевченко Валентина, Антипенко Тетяна, Кроль Юлія, Нестеренко Лада.
Стрибки на лижах: Калиниченко Віталій, Пасічник Степан.
Лижне двоборство: Пасічник Віктор, Мазурчук Дмитро.
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