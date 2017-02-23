Українці стартують на чемпіонаті світу з лижних видів спорту

В Лахті (Фінляндія) розпочалися змагання в рамках світової першості з лижних видів спорту.

На престижному спортивному форумі спортсмени розіграють 21 комплект нагород: 12 - у лижних гонках, 5 – у стрибках на лижах з трампліна та 4 – у лижному двоборстві.

Українці представлені в усіх трьох видах програм.

Змагання триватимуть до 5 березня.

Склад збірної України

Лижні гонки: Красовський Олексій, Орлик Андрій, Йолтуховський Олег, Перехода Руслан, Шевченко Валентина, Антипенко Тетяна, Кроль Юлія, Нестеренко Лада.

Стрибки на лижах: Калиниченко Віталій, Пасічник Степан.

Лижне двоборство: Пасічник Віктор, Мазурчук Дмитро.