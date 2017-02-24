Масляна по-олімпійські

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З нагоди відзначення Масляної відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області за підтримки відділу фізичної культури та спорту міської ради, управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації й міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» проводять спортивно-масові заходи для юних мешканців міста Кропивницького.
З початку тижня були проведені спортивні змагання з учнями загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 та з вихованцями комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №3, в яких взяли участь більше 130 дітей. Хлопчики та дівчатка із задоволенням беруть участь у спортивних конкурсах та перевіряють свої знання з галузі спорту, відповідаючи на запитання олімпійської вікторини.
Найкращі юні спортсмени відзначаються дипломами відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради, а також отримують сувеніри від обласного відділення НОК України.