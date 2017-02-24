В Олімпійському домі вшанували найкращих спортсменів та тренерів зимових місяців

Вже менше року відділяє нас від старту ХХІІІ зимових Олімпійських ігор, які з 9 по 25 лютого відбудуться в південнокорейському Пхьончхані. Цей рік стане основним етапом відбору та підготовки наших представників зимових видів спорту до найголовнішого старту чотириріччя. Про це сьогодні в Олімпійському домі зауважив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка під час нагородження найкращих спортсменок та тренерів місяців – грудня-2016 та січня-2017, якими стали представники біатлону.

В останньому місяці минулого року високого визнання НОК удостоєна Анастасія Меркушина, яка здобула «бронзу» в естафеті на етапі Кубка світу в словенській Поклюці та двічі святкувала перемогу на етапі Кубка IBU у спринті та одиночній змішаній естафеті в італійському Ріднау. Її особисті наставники та батьки – Ірина та Олег Меркушини стали найкращими тренерами місяця.

В січні наша Олімпійська чемпіонка Ігор-2014 Юлія Джима подарувала спортивній Україні повний комплект нагород чемпіонату Європи в польському Душники-Здруй – «золото» в спринті, «срібло» в гонці переслідування та «бронзу» в змішаній естафеті. Саме завдяки таким високим здобуткам вона отримала звання найкращої спортсменки місяця, а старший тренер жіночої біатлонної команди України Урош Велепец названий найкращим тренером січня.

«Наші сьогоднішні героїні вперше отримують звання найкращих спортсменок місяців. Настя та Юлія – молоді та перспективні спортсменки. На нещодавньому чемпіонаті світу в австрійському Хохфільцені дівчата принесли Україні «срібло» в естафеті. Вони також показали високі результати в індивідуальних виступах, що вчергове підтверджує їх майстерність та професіоналізм», - сказав під час прес-конференції Сергій Бубка.

Президент НОК привітав з визнанням найкращих тренерів – Ірину і Олега Меркушиних та Уроша Велепця. «Саме завдяки цим талановитим наставникам ми маємо таких успішних спортсменок. Приємно, що і Настя, і Юлія виросли в спортивних родинах та мають гарні приклади для наслідування в обличчі своїх батьків».

Нагадаємо, Ірина Меркушина та Валентин Джима – відомі в минулому вітчизняні біатлоністи, учасники Олімпійських ігор. Олег Меркушин - добре відомий фахівець біатлону, який протягом багатьох років робить вагомий внесок у розвиток цього виду спорту та виховання нових чемпіонів.

«Щирі слова подяки за ефективну та продуктивну діяльність Федерації біатлону України та особисто її президенту Володимиру Бринзаку. Ви – чудовий приклад успішної особистості, яка по-справжньому віддана улюбленій справі, живе спортом та щиро вкладає душу і серце в свою роботу. Приємно, що ви приділяєте увагу розвитку біатлону на всіх вікових категоріях», - сказав Сергій Бубка.

Під час заходу Володимир Бринзак наголосив, що вся біатлонна дружина подумками вже в олімпійському Пхьончхані й розпочинає плідну підготовку до Ігор-2018. «Вже в неділю ми вирушаємо у Корею на етап Кубка світу, де наші спортсмени зможуть випробувати олімпійську трасу в Пхьончхан».

Героїні спортивних місяців Анастасія та Юлія подякували Олімпійському комітету за високі визнання, висловивши окремі слова вдячності всім тренерам, технічному персоналу, партнерам по команді, вболівальникам та спонcорам за підтримку та злагоджену роботу.

Сергій Бубка також відзначив вдалу роботу Федерації зі спонсорами та партнерами. Яскравим підтвердженням цього стало підписання керівництвом ФБУ нових угод про співпрацю та підтримку з боку партнерів та добрих друзів українського біатлону: з компанією KAN Development, банком «Український Капітал» та «Першою Приватною Броварнею».