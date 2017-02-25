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Павло Тимощенко – срібний призер етапу Кубка світу з сучасного п’ятиборства
25 Лютого 2017 Поділитися
В американському Лос-Анджелесі відбувся перший етап світового Кубка з сучасного п’ятиборства.
Наш срібний призер Ігор-2016 Павло Тимощенко посів другу сходинку на п'єдесталі пошани.
«Срібний» результат Павла – 1445.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Павла та його наставника-батька Юрія Тимощенка з чудовим здобутком, відзначивши справжній бійцівський характер атлета й побажавши нових спортивних та життєвих перемог.
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