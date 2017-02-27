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Ірина Кіндзерська здобула «золото» на Гран-Прі в Дюссельдорфі
27 Лютого 2017 Поділитися
В німецькому місті Дюссельдорф відбувся престижний турнір Гран-Прі з дзюдо.
У ваговій категорії +78 кг наша Ірина Кіндзерська не залишила жодних шансів суперницям і посіла найвищу сходинку на п'єдесталі пошани.
На шляху до здобуття «золота» українка здолала представницю з Тунісу Сахарі Трабелсі, японку Якіру Соні і німкеню Крістін Буессов. У вирішальній сутичці наша спортсменка виявилася сильнішою за триразову медалістку чемпіонатів світу з Японії Мегумі Татімото.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Ірину та тренерський склад збірної України і Федерацію дзюдо України з чудовим здобутком, побажавши подальших успіхів та впевнених виступів на міжнародній арені.
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