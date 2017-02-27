Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує срібний призер Олімпійських ігор з вільної боротьби Лондона-2012 Валерій Андрійцев.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинника зі святом!

Кожний прожитий рік, даруючи безцінний досвід, відкриває нові горизонти.

Віримо, попереду у Вас – нові життєві та спортивні перемоги, дорога до яких виявиться вдвічі легшою, якщо йти по ній з оптимізмом в серці.

Зичимо наснаги та успіхів у реалізації всіх задумів і планів!

Міцного здоров'я, миру, добра і благополуччя!