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Вікторія Кесар – срібна призерка Гран-прі зі стрибків у воду
27 Лютого 2017 Поділитися
На Гран-прі зі стрибків у воду в німецькому Ростоці скарбничка збірної України поповнилася срібною медаллю.
На триметровому трампліні в індивідуальних змаганнях наша Вікторія Кесар з результатом 294,60 балів посіла 2 місце.
Перемогу святкувала представниця Піднебесної Чунтінг Ву (309,85). «Бронза» на рахунку спортсменки з Канади Дженіфер Абел (286,50).
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Вікторію, її особистого наставника Ірину Журавльову та українську Федерацію зі стрибків у воду на чолі з її президентом Ігорем Лисовим з високим досягненням, побажавши й надалі впевнено прославляти гарні традиції української школи зі стрибків у воду на міжнародній арені.
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