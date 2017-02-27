В Жидачеві в рамках акції «Олімпійська книга» презентовано нове видання з історії Галичини

Нещодавно в актовій залі Жидачівської районної бібліотеки, що на Львівщині, в рамках Всеукраїнської акції «Олімпійська книга» відбулася презентація нової друкованої праці Ігоря Савицького та Олеся Ноги про видатного уродженця Жидачівщини Григорія Пежанського «Архітектор Григорій Пежанський та розвиток фізичної культури в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття».

В гості до школярів та юних спортсменів Жидачівщини завітали відповідальний секретар відділення НОК України у Львівській області, голова регіонального відділення Олімпійської Академії України, заступник начальника управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба; член виконкому відділення НОК України у Львівській області, директор СДЮШОР «Карпати», почесний голова федерації баскетболу Львівщини, автор книги Ігор Савицький та справжня легенда українського футболу, вихованець львівських «Карпат» Степан Юрчишин.

Гості подарували підбірку спеціалізованої літератури олімпійської тематики від НОК України та презентували нову цікаву книгу про історію спортивного руху в Галичині, про становлення футболу в краї, про суспільно-політичні події більш як столітньої давності і про теперішню актуальність спорту, про утвердження здорового способу життя серед дітей та підлітків.

Зустріч розпочалася художнім вітанням струнного ансамблю «Канбіле» Жидачівської дитячої музичної школи.

Відтак з цікавістю старшокласники, вчителі та шанувальники спорту й історії краю слухали розповіді гостей про розвиток українського спорту в Галичині, його місце в житті тогочасному і сучасному. Мова також йшла також про архітектора Григорія Пежанського, незаслужено забутого радянською історіографією та практично невідомого в незалежній Україні.

Власне ця зустріч на Жидачівщині відбулася невипадково, оскільки Григорій Пежанський народився у с. Пчани Жидачівського району Львівщини. Учасники свята книги і свята спорту були захоплені цією особистістю, мали змогу простежити тернистий шлях українця-архітектора, якому вдалось обійняти високі посади в Австро-Угорській імперії, керувати будівництвом важливих споруд, у тому числі знакових спортивних об’єктів, у Львові, Стрию та інших містах Галичини, проявити свої найкращі риси в управлінні Політехнічним товариством. За свідченнями слухачів – ця книга справжня знахідка для Жидачівщини.

Віриться, що нова праця львівських дослідників викличе неабиякий читацький і науковий інтерес поціновувачів української культури, мистецтва, краєзнавства та фахівців спорту.

Представники владних структур, спортивної громадськості й насамперед юні спортсмени Жидачівщини мали нагоду поспілкувалися із поважними гостями, розпитати про секрети спортивних успіхів та перемог й залишити у себе на згадку автографи автора книги Ігоря Савицького та відомого українського футболіста Степана Юрчишина.