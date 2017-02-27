«Олімпійське лелеченя» завітало до Горішніх Плавнів

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Яскравим та багатим на спортивні події був останній зимовий місяць.
Ще не вгамувалися пристрасті від шкільних та міських баскетбольних баталій, як до школи І-ІІІ ступенів №5 ім. Л. Бугаєвської міста Горішні Плавні Полтавської області завітало «Олімпійське лелеченя».
З 22 по 24 лютого в спортивному залі учбового закладу 60 учнів 5-6 класів змагалися в силі, спритності, швидкості, витривалості, кмітливості та демонстрували творчість й інтелект. Відповідно до Положення спортивно-масовий захід включає в себе чотири види змагань: рухлиба гра (артбол), презентація команди, комбінована естафета та конкурс знавців олімпійського спорту.
22 та 23 лютого команди визначали переможця у рухливій грі – «Артбол».
Традиційно спортивне свято розпочалося урочистим відкриттям: парадом найкращих спортсменів школи, внесенням олімпійського прапора, запаленням олімпійського вогню. Далі кожна команда презентувала себе, змагалася в комбінованій естафеті та вікторині «Знавець олімпійського спорту».
Загальнокомандне місце визначалось за сумою місць у всіх видах заходу «Олімпійське лелеченя».
Перемогу в цьому навчальному році святкувала команда 6-Б класу, друге місце виборола команда 6-А класу, а третіми стали представники 5-Б класу. Команди нагороджені грамотами та олімпійською атрибутикою.
Даний етап «Олімпійського лелеченя» оцінювала суддівська колегія у складі: член виконкому відділення НОК у місті Горішні Плавні Юрій Омельянець, директор школи Алла Тузікова та методист міського методичного кабінету Світлана Демянчук.