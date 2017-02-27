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«Олімпійське лелеченя» завітало до Горішніх Плавнів
27 Лютого 2017 Поділитися
«Олімпійське лелеченя» завітало до Горішніх Плавнів

Яскравим та багатим на спортивні події був останній зимовий місяць.

Ще не вгамувалися пристрасті від шкільних та міських баскетбольних баталій, як до школи І-ІІІ ступенів №5 ім. Л. Бугаєвської міста Горішні Плавні Полтавської області завітало «Олімпійське лелеченя».

З 22 по 24 лютого в спортивному залі учбового закладу 60 учнів 5-6 класів змагалися в силі, спритності, швидкості, витривалості, кмітливості та демонстрували творчість й інтелект. Відповідно до Положення спортивно-масовий захід включає в себе чотири види змагань: рухлиба гра (артбол), презентація команди, комбінована естафета та конкурс знавців олімпійського спорту.

22 та 23 лютого команди визначали переможця у рухливій грі – «Артбол».

Традиційно спортивне свято розпочалося урочистим відкриттям: парадом найкращих спортсменів школи, внесенням олімпійського прапора, запаленням олімпійського вогню. Далі кожна команда презентувала себе, змагалася в комбінованій естафеті та вікторині «Знавець олімпійського спорту».

Загальнокомандне місце визначалось за сумою місць у всіх видах заходу «Олімпійське лелеченя».

Перемогу в цьому навчальному році святкувала команда 6-Б класу, друге місце виборола команда 6-А класу, а третіми стали представники 5-Б класу. Команди нагороджені грамотами та олімпійською атрибутикою.

Даний етап «Олімпійського лелеченя» оцінювала суддівська колегія у складі: член виконкому відділення НОК у місті Горішні Плавні Юрій Омельянець, директор школи Алла Тузікова та методист міського методичного кабінету Світлана Демянчук.
 

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