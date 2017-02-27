Спортивне свято в Кушугумі

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У Кушугумському навчально-виховному комплексі «Школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Інтелект» Запорізького району Запорізької області для 349 учнів 5-11-х класів обласне відділення НОК України разом з викладачами учбового закладу організували та провели «Do like OLYMPIANS».
Під час заходу учні НВК «Інтелект» мали можливість поспілкуватися з бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2000 в Сіднеї, дворазовою чемпіонкою світу, заслуженим майстром спорту України зі стрибків у воду Оленою Жупиною, її наставницею - заслуженим працівником фізичної культури та спорту України Тетяною Туровою та заступником голови відділення Національного олімпійського комітету України у Запорізькій області Ігорем Орловим.
Після відповіді на численні запитання Тетяна Олександрівна провела майстер-клас, ознайомивши школярів зі спортивними вправами, необхідними для загально-фізичної підготовки стрибунів у воду.
Потім були проведені спортивні естафети між командами 5-6-х, 7-8-х, 9-10-х та 11-х класів. Компетентне журі у складі Олени Жупиної, Тетяни Турової, Ігоря Орлова та головного спеціаліста обласного відділення НОК України Лариси Богомолової визначили та нагородили переможців і призерів естафет.