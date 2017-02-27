У Сумах юні лижники змагались у Відкритій першості

За підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області днями пройшла Відкрита першість Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Старт» з лижних гонок за програмою Всеукраїнської спартакіади серед дітей та підлітків «Юний спартаківець».

У ній брали участь біля 60 спортсменів. Змагання проводились серед учнів-спортсменів 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 років народження на дистанціях 3 та 5 км.

У віковій категорії серед дівча 2003-2004 р. н. на дистанції 5 км призові місця зайняли:

І місце - Скоромаха Поліна

ІІ місце – Дедушева Анна

ІІІ місце – Срібна Оля

У віковій категорії серед юнаків 2003-2004 р. н. на дистанції 5 км призові місця зайняли:

І місце – Дяков Нікіта

ІІ місце – Швец Владислав

ІІІ місце – Мельник Артем

У віковій категорії серед дівча 2005-2006 р. н. на дистанції3 км призові місця зайняли:

І місце – Лаврик Марія

ІІ місце – Звіряка Анна

ІІІ місце – Зубченко Марія

У віковій категорії серед дівча 2053-2006 р. н. на дистанції 3 км призові місця зайняли:

І місце - Беспалий Максим

ІІ місце – Марченко Ілля

ІІІ місце – Малиш Владислав

У віковій категорії серед дівча 2007-2008 р. н. на дистанції 3 км призові місця зайняли:

І місце – Чаленко Марія

ІІ місце – Кравцова Єва

ІІІ місце – Полулях Ангеліна

У віковій категорії серед дівча 2007-2008 р. н. на дистанції 3 км призові місця зайняли:

І місце – Ткаченко Олександр

ІІ місце – Шевченко Дмитро

ІІІ місце – Ільїн Юрій

Призери та переможці були нагородженні грамотами, медалями та пам’ятними подарунками від Національного олімпійського комітету України.

