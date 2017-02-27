У Сумах юні лижники змагались у Відкритій першості

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За підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області днями пройшла Відкрита першість Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Старт» з лижних гонок за програмою Всеукраїнської спартакіади серед дітей та підлітків «Юний спартаківець».
У ній брали участь біля 60 спортсменів. Змагання проводились серед учнів-спортсменів 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 років народження на дистанціях 3 та 5 км.
У віковій категорії серед дівча 2003-2004 р. н. на дистанції 5 км призові місця зайняли:
І місце - Скоромаха Поліна
ІІ місце – Дедушева Анна
ІІІ місце – Срібна Оля
У віковій категорії серед юнаків 2003-2004 р. н. на дистанції 5 км призові місця зайняли:
І місце – Дяков Нікіта
ІІ місце – Швец Владислав
ІІІ місце – Мельник Артем
У віковій категорії серед дівча 2005-2006 р. н. на дистанції3 км призові місця зайняли:
І місце – Лаврик Марія
ІІ місце – Звіряка Анна
ІІІ місце – Зубченко Марія
У віковій категорії серед дівча 2053-2006 р. н. на дистанції 3 км призові місця зайняли:
І місце - Беспалий Максим
ІІ місце – Марченко Ілля
ІІІ місце – Малиш Владислав
У віковій категорії серед дівча 2007-2008 р. н. на дистанції 3 км призові місця зайняли:
І місце – Чаленко Марія
ІІ місце – Кравцова Єва
ІІІ місце – Полулях Ангеліна
У віковій категорії серед дівча 2007-2008 р. н. на дистанції 3 км призові місця зайняли:
І місце – Ткаченко Олександр
ІІ місце – Шевченко Дмитро
ІІІ місце – Ільїн Юрій
Призери та переможці були нагородженні грамотами, медалями та пам’ятними подарунками від Національного олімпійського комітету України.