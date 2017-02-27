У Кропивницькому шукали консенсус у спортивній сфері

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24 лютого в Кропивницькому за ініціативи відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області відбулася робоча зустріч з керівниками регіональних спортивних федерацій.
У заході взяли участь: заступник начальника управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації Ул’яна Соколенко, начальник відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради Сергій Колодяжний, відповідальний секретар обласного відділення НОК України Вадим Бебко.
Під час зустрічі було розглянуто питання про співпрацю державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань фізичної культури і спорту та обласного відділення НОК України з громадськими організаціями спортивного спрямування та порядок укладання договорів. Проаналізовано результативність виступів спортсменів області на всеукраїнському та міжнародному рівнях у 2016 році та рейтинг з видів спорту. Розглянуто передовий досвід, напрацювання, проблемні питання роботи спортивних федерацій в умовах децентралізації влади. Обговорено критерії визначення пріоритетності видів спорту на 2017-2020 роки. Також очільники спортивної галузі міста й області відповіли на запитання керівників спортивних федерацій.
З метою налагодження дієвої співпраці щодо розвитку фізичної культури і спорту та популяризації олімпійського руху в Кіровоградській області вирішено зробити такі зустрічі регулярними.