«Прикарпатська зима» оголосила найкращих

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25-26 лютого в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання відбулися 49 міжнародні юнацькі змагання «Прикарпатська зима-2017 пам'яті Михайла Дебенка».
Партнером заходу стало відділення Національного олімпійського комітету в Івано-Франківській області.
Учасниками стали близько трьох сотень юних спортсменів, з 22 команд, що прибули на ці змагання з різних куточків нашої країни.
На урочистому відкритті турніру з вітальними словами виступили: заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ігор Пасічняк, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, начальник управління спорту обласної державної адміністрації Орест Оклієвич, директор департаменту молодіжної політики та спорту міської ради Віталій Матешко, директор Івано-Франківського коледжу фізичного виховання Любомир Пасічняк, в.о. директора Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області Мирослав Карабін, а також ветерани спорту та олімпійці.
Відрадно, що з року в рік рівень спортивних результатів на цих змагання зростає. Ось і цьогоріч уже в перший день Тарасом Шинкарем з Калуша було встановлено рекорд змагань на дистанції 400м – 52.48с, за який, до речі, організатори встановили спеціальний приз (попередній рекорд належав Станіславу Сенику – 53.18с встановлений у 2013 році).
Також спеціальний приз отримали спринтери, переможці в бігу на 50м серед юнаків і дівчат – адже у свій час Михайло Богданович Дебенко був відомим легкоатлетом-спринтером.
Загалом сорок дев'яті міжнародні юнацькі легкоатлетичні змагання «Прикарпатська зима – 2017 пам'яті Михайла Дебенка» пройшли на високому організаційному та спортивному рівні, що, дає надію на велику кількість високих результатів на ювілейних п’ятдесятих змаганнях, які відбудуться наступного року.