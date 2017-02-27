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Українські представники велотреку на мажорній ноті завершують виступи на етапах Кубка світу
27 Лютого 2017 Поділитися
Українські представники велотреку на мажорній ноті завершують виступи на етапах Кубка світу

В американському Лос-Анджелесі відбувся завершальний четвертий етап Кубка світу з велотреку, на якому українці здобули дві медалі.

Наша Тетяна Клімченко святкувала перемогу у дисципліні скретч, а Любов Басова принесла Україні «срібло» в індивідуальному спринті.

Окрім цього, за підсумками чотирьох етапів світового Кубка визначилися найсильніші спростсмени у загальних заліках. Так, одразу 5 українців посіли міста в трійках призерів.

Любов Басова стала першою у жіночому кейріні. Андрій Винокуров посів 1 та 3 місце в загальному заліку індивідуального спринту та чоловічого кейріну відповідно.

Перша сходинка у жіночому спринті у нашої Олени Старікової, друге місце у скретчі - у Тетяни Клімченко.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських спортсменів, їхніх наставників та Федерацію велоспорту України з блискучими здобутками, побажавши не зупинятися на досягнутому та впевнено крокувати до нових звершень.

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