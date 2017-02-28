У Чернігові спортсмени-веслувальники перевірили свою фізпідготовку

За підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області на базі КДЮСШ №1 управлінням освіти міської ради були організовані та проведені відкриті обласні змагання із загальної фізичної підготовки серед спортсменів-веслувальників.

Вони зібрали більше ста юних веслярів з Чернігівщини та Київщини. Суддівській колегії вдалося виявити рівень фізичної підготовки спортсменів, які займаються у відділеннях веслуванні на байдарках, каное та човнах «Дракон» у 4-х видах програми: тяга штанги лежачи на животі, жим штанги лежачи на спині, підйом тулуба з положення лежачи і стоячи поштовх від грудей вперед.

На урочистому відкритті учасників та гостей привітала перший заступник голови обласного осередку Національного олімпійського комітету, директор департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА Ніна Лемеш та депутат Чернігівської міської ради Регіна Гусак, які побажали успіхів юним спортсменам.