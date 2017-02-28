Бахмут прийняв чемпіонат Донецької області з легкої атлетики на честь Валерія Подлужного

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
24-25 лютого на базі бахмутського легкоатлетичного манежу стадіону «Металург» відбувся відкритий чемпіонат Донецької області серед юніорів 1998-1999 рр.н., юнаків та дівчат 2000-2001, 2002 років народження та молодше на честь бронзового призера Олімпійських ігор Валерія Подлужного.
На урочисте відкриття змагань завітала учасниця Олімпійських ігор в Лондоні з легкої атлетки Аліна Логвиненко, яка побажала юним спортсменам наснаги і віри у власні сили, що стали б підґрунтям для перемог та рекордів.
Участь у чемпіонаті взяли 238 атлетів з 15 команд Донецької та Луганської областей: КДЮСШ № 1 Бахмутської міської ради, Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С.Бубки, ДЮСШ м. Костянтинівки, ДЮСШ Дружківської міської ради, КДЮСШ №
До програми змагань входили: біг
На дистанції