Бахмут прийняв чемпіонат Донецької області з легкої атлетики на честь Валерія Подлужного

24-25 лютого на базі бахмутського легкоатлетичного манежу стадіону «Металург» відбувся відкритий чемпіонат Донецької області серед юніорів 1998-1999 рр.н., юнаків та дівчат 2000-2001, 2002 років народження та молодше на честь бронзового призера Олімпійських ігор Валерія Подлужного.

На урочисте відкриття змагань завітала учасниця Олімпійських ігор в Лондоні з легкої атлетки Аліна Логвиненко, яка побажала юним спортсменам наснаги і віри у власні сили, що стали б підґрунтям для перемог та рекордів.

Участь у чемпіонаті взяли 238 атлетів з 15 команд Донецької та Луганської областей: КДЮСШ № 1 Бахмутської міської ради, Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С.Бубки, ДЮСШ м. Костянтинівки, ДЮСШ Дружківської міської ради, КДЮСШ № 2 м . Сєвєродонецька, ДЮСШ м. Торецька, ДЮСШ м. Вугледару, ДЮСШ Бахмутського району, ДЮСШ м. Мирнограду, обласна комплексна ДЮСШ, КЗ «Лисичанська МДЮСШ», ДЮКФП- 2 м . Краматорська, обласна комплексна ДЮСШ «Колос» та Красноармійська районна ДЮСШ.

До програми змагань входили: біг 60 м з бар’єрами, 60, 300, 600, 1000 метрів , стрибки у довжину, висоту та з жердиною, потрійний стрибок, штовхання ядра.