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Бахмут прийняв чемпіонат Донецької області з легкої атлетики на честь Валерія Подлужного
28 Лютого 2017 Поділитися
Бахмут прийняв чемпіонат Донецької області з легкої атлетики на честь Валерія Подлужного

24-25 лютого на базі бахмутського легкоатлетичного манежу стадіону «Металург» відбувся відкритий чемпіонат Донецької області серед юніорів 1998-1999 рр.н., юнаків та дівчат 2000-2001, 2002 років народження та молодше на честь бронзового призера Олімпійських ігор Валерія Подлужного.

На урочисте відкриття змагань завітала учасниця Олімпійських ігор в Лондоні з легкої атлетки Аліна Логвиненко, яка побажала юним спортсменам наснаги і віри у власні сили, що стали б підґрунтям для перемог та рекордів.

Участь у чемпіонаті взяли 238 атлетів з 15 команд Донецької та Луганської областей: КДЮСШ № 1 Бахмутської міської ради, Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С.Бубки, ДЮСШ м. Костянтинівки, ДЮСШ Дружківської міської ради, КДЮСШ № 2 м. Сєвєродонецька, ДЮСШ м. Торецька, ДЮСШ м. Вугледару, ДЮСШ Бахмутського району, ДЮСШ м. Мирнограду, обласна комплексна ДЮСШ, КЗ «Лисичанська МДЮСШ», ДЮКФП-2 м. Краматорська, обласна комплексна ДЮСШ «Колос» та Красноармійська районна ДЮСШ.

До програми змагань входили: біг 60 м з бар’єрами, 60, 300, 600, 1000 метрів, стрибки у довжину, висоту та з жердиною, потрійний стрибок, штовхання ядра.

На дистанції 60 м серед молодших юнаків з часом 7.2 с перемогу святкував Олександр Сосновенко, серед дівчат чемпіонкою стала Кристина Юрчук з результатом 7.9 с. На дистанції 1000 м з результатом 3:16.8 перемогла бронзовий призер чемпіонату України 2016 року в Луцьку Ольга Дибка. У цій же віковій групі Данило Бородін встановив рекорд манежу СК «Металург» у стрибках з жердиною – 3.60 м. У стрибках у довжину серед молодших дівчат з показником 5.53 м виграла Арина Зінченко.

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