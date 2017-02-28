Легкоатлети ДЮСШ перевірили свою готовність до сезону в Сумах

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У легкоатлетичному манежі протягом двох днів відбулися Всеукраїнські змагання з легкої атлетики у приміщенні серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл на призи Заслуженого майстра спорту України Юрія Білонога.
Ці змагання вже є традиційними і проводяться 16 років поспіль. Завдяки Сумській обласній дитячо-юнацькій спортивної школі у вихованців ДЮСШ зі всієї України є чудова нагода продемонструвати свої спортивні напрацювання у зимовий період у кращому легкоатлетичному манежі країни.
Цього року позмагатися у силі, спритності та швидкості до Сум приїхали понад 400 вихованців з 37 ДЮСШ України. Програма змагань складалася з наступних видів: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м,
Нам приємно відмітити, що кращій результат у штовханні ядра серед юнаків старших показав вихованець Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школі Олексій Кирилін його переможний результат склав
Переможці та призери змагань отримали цінні подарунки від Національного олімпійського комітету України.
Детальніше з результатами змагань можна ознайомитися на сайті Федерації легкої атлетики Сумської області: http://flaso.sumy.ua/