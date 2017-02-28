Легкоатлети ДЮСШ перевірили свою готовність до сезону в Сумах

У легкоатлетичному манежі протягом двох днів відбулися Всеукраїнські змагання з легкої атлетики у приміщенні серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл на призи Заслуженого майстра спорту України Юрія Білонога.

Ці змагання вже є традиційними і проводяться 16 років поспіль. Завдяки Сумській обласній дитячо-юнацькій спортивної школі у вихованців ДЮСШ зі всієї України є чудова нагода продемонструвати свої спортивні напрацювання у зимовий період у кращому легкоатлетичному манежі країни.

Цього року позмагатися у силі, спритності та швидкості до Сум приїхали понад 400 вихованців з 37 ДЮСШ України. Програма змагань складалася з наступних видів: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60 м з/б, 2000 м з/п, спортивна ходьба 5000 м (юнаки), спортивна ходьба 3000 м (дівчата). Стрибки: висота, жердина (вперше проводились змагання у цій дисципліні), довжина, потрійний. Штовхання ядра проводиться у двох вікових категоріях: 5 кг (юнаки старші), 4 кг (юнаки молодші), 3 кг (дівчата старші та молодші). Естафетний біг: 4 х 200 м .

Нам приємно відмітити, що кращій результат у штовханні ядра серед юнаків старших показав вихованець Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школі Олексій Кирилін його переможний результат склав 16 м 10 см .

Переможці та призери змагань отримали цінні подарунки від Національного олімпійського комітету України.

Детальніше з результатами змагань можна ознайомитися на сайті Федерації легкої атлетики Сумської області: http://flaso.sumy.ua/